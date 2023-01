Il est désormais possible pour les utilisateurs de WhatsApp de continuer à avoir accès à l’application même si le gouvernement décide de censurer l'application. C’est la nouvelle annonce qui a été faite par l'entreprise dans son billet d'annonce. Ceci est à présent possible grâce à un support proxy qui a été lancé pour ses utilisateurs du monde entier. Selon les explications qui ont été fournies sur ce sujet, les proxy permettent aux utilisateurs de se connecter à WhatsApp par le canal de serveurs mis en place par des bénévoles.

« Il est désormais possible de se connecter à WhatsApp via des serveurs proxy configurés par des bénévoles et des organisations du monde entier qui se consacrent à permettre à tout le monde de communiquer librement », a martelé l’application. L’objectif de cette innovation est de contourner les censures imposées par certains gouvernements. Ce procédé garde tout de même le niveau de sécurité requis pour les usagers de l’application.

Déjà disponible...

« La connexion via un serveur proxy maintient le haut niveau de confidentialité et de sécurité offert par WhatsApp », a poursuivi le communiqué. Il précise, par ailleurs, que l’option est immédiatement disponible pour les utilisateurs qui disposent de la dernière version de ses applications iOS ou Android. L’accès est possible par le menu Stockage et données dans les paramètres. Cette nouvelle possibilité qui est offerte aux usagers selon WhatsApp vise à défendre la liberté. «Ces coupures, qui se produisent depuis plusieurs mois, bafouent les droits humains en empêchant la population de recevoir une aide urgente », réaffirme l'entreprise dans son billet d'annonce. Cliquez ici pour voir la méthode…