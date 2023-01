La nouvelle année a démarré il y a seulement quelques jours et déjà plusieurs prédictions pour 2023 sont révélées dans la presse. Il y a quelques jours, nous rapportons dans un de nos articles, que la voyante Baba Vanga avait prédit des essais d’armes biologiques en 2023. Plus tard, c'était les prédictions de Nostradamus pour 2023 que nous avons rapporté dans un autre article. Depuis quelques heures, la presse internationale rapporte les prédictions du médium Craig Hamilton-Parker qui avait fait des projections qui sont devenues une réalité. Celui qui avait prédit la mort de la reine Elizabeth II et même le Brexit a prédit une "guerre totale" entre la Chine et Taïwan. C'est ce qu'a rapporté Metro.co.uk. Les prédictions du medium ont été publiées sur son site www.psychics.co.uk et sur sa chaîne Youtube.

Le médium Craig Hamilton-Parker surnommé le "nouveau Nostradamus" livre ses prédictions pour l'année 2023 qui vient de commencer. C'est le média britannique Metro.co.uk qui fait le point des prédictions du médium qui travaille avec sa femme Jane comme médium spirituel. Craig Hamilton-Parker a évoqué pour l'année en cours, une révolution en Chine, la tension au Moyen Orient, le couple Harry et Meghan, la situation entre la Chine et Taïwan, et des événements malheureux que la famille royale britannique va connaître au cours de l'année qui vient de commencer.

Concernant la Chine et TaÏwan, le médium a prédit une "guerre totale". "Il y aura une guerre totale entre Taiwan et la Chine", martelé le "nouveau Nostradamus". Il prédit également une révolution en Chine. "Jane, ma femme, a aussi récemment ressenti l'énergie de Sun Yat-Sen, le père de la nation chinoise. Maintenant, il a joué un rôle déterminant dans le fer de lance de la révolution Xinhai qui a renversé la dynastie Qing. Cela signifie que la révolution complète reviendra en Chine en raison du nombre croissant de lois de verrouillage ainsi que de la montée en flèche des taux hypothécaires. "Il est intéressant de noter que je pense que cela commencera en Mongolie et, bien que des grondements se fassent sentir maintenant, cela dégénérera en une véritable révolution" a affirmé Craig Hamilton-Parker.

Concernant le couple Meghan et Harry, Craig Hamilton-Parker pense que les parents Archie et Lilibet vont se séparer et que Harry va devenir un homme "profondément troublé". Kate de son côté deviendra la nouvelle "star" de la famille royale et va accomplir un acte "spontané" mais "émouvant" qui mettra sa vie en danger. Quelque chose de terrible arrivera au Prince Andrew mais il ne va pas mourir. "Récemment, dans un état de méditation profonde et au contact de mes guides spirituels, le prince Andrew est apparu et quelque chose de terrible lui est arrivé. Je pense qu'il va traverser une dépression psychologique et cela le frappe vraiment avec la mort de sa mère et je vois le roi Charles se retourner contre lui. Il peut faire quelque chose comme faire une overdose, mais je ne l'ai pas vu mourir", a confié Craig Hamilton-Parker.

Au Moyen-Orient, la tension va monter. "Avec un nouveau gouvernement au pouvoir en Israël, la tension au Moyen-Orient augmentera à nouveau. Il y aura une escalade de l'agression entre Israël et l'Iran qui se traduira par la guerre. Je dirais qu'il y a deux années difficiles à venir. En 2024 et au-delà, je sens qu'une nouvelle conscience s'installera à travers le monde, contre le mondialisme et une étreinte d'harmonie soutenue centrée sur la durabilité et l'environnementalisme. Nous découvrirons comment créer de l'énergie à partir de rien et cela fera des merveilles pour la race humaine dans la dernière partie de cette décennie", a déclaré le médium