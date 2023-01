La tension entre la Suède et le Maroc génère de nouvelles tensions entre les deux pays. Un terreau fertile pour des provocations de tout genre, notamment des extrémistes de tous bords. En Suède, Rasmus Paludan, le leader d’un parti d’extrême droite a décidé de pousser les provocations un peu plus loin. Il a ainsi brûlé un Coran devant l’ambassade de Turquie tout en affichant une caricature du prophète Mahomet.

Le parti a été fondé par Paludan en 2017 et il est connu pour de nombreuses vidéos anti-islamiques sur YouTube: le politicien a brûlé publiquement le Coran, qualifiant cela d'hommage à la liberté d'expression. Son parti exige l'interdiction de l'islam et l'expulsion de tous les non-occidentaux qui obtiennent l'asile. Le Royaume du Maroc condamne fermement les actions des extrémistes suédois qui ont brûlé le Coran à Stockholm samedi dernier et exprime son rejet catégorique de cet acte. Le ministère marocain des Affaires étrangères l’a déclaré dans un communiqué.

"Le Royaume du Maroc est surpris par la sanction par les autorités suédoises de cet acte inacceptable, commis devant les forces de l'ordre suédoises, et leur demande d'intervenir pour empêcher l'empiètement sur le Saint Coran et les symboles religieux sacrés des musulmans", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué selon Tass. Le ministère des Affaires étrangères a souligné que "cet acte odieux, qui heurte les sentiments de plus d'un milliard de musulmans, est susceptible de provoquer la colère et la haine entre les religions et les nations."

Idem en Turquie

Même son de cloche du côté de la Turquie. « Nous condamnons dans les termes les plus forts l'attaque ignoble contre notre livre saint. Permettre cet acte anti-islamique, qui cible les musulmans et insulte nos valeurs sacrées, sous prétexte de liberté d'expression, est totalement inacceptable », a réagi le pays d’Erdogan. il faut dire que les manifestations qui ont eu lieu samedi à Stockholm contre la Turquie, au cours desquelles l'extrémiste Rasmus Paludan a brûlé un exemplaire du Coran près de l'ambassade de Turquie, ont brusquement accru les tensions entre la Suède et la Turquie.

Samedi, la Turquie a annoncé suite au maintien des manifestations en Suède, elle annulait une visite du ministre suédois de la Défense à Ankara. "À ce stade, la visite du ministre suédois de la Défense Pal Jonson en Turquie le 27 janvier n'a plus de sens. Nous avons donc annulé la visite", a déclaré le ministre turc de la Défense Hulusi Akar.