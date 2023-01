Parler avec un accent sud-coréen peut causer de graves ennuis en Corée du Nord, l'un des pays les plus fermés au monde dirigé par Kim Jong Un. Deux étudiants nord-coréens viennent d'en faire l'amère expérience. Ils ont été expulsés de leur université puis contraints de travailler dans une mine de charbon en guise de punition. Qu'est-ce que les deux jeunes gens ont fait pour mériter un tel sort ? Ils ont hélas enfreint une règle cardinale de l’État en regardant des programmes télévisés étrangers.

Les étudiants, au nombre de quatre ont été surpris alors qu'ils discutaient au téléphone. Ces derniers parlaient avec un accent sud-coréen, ce qui a scellé leur sort. Rappelons que des programmes télés comme Squid Game ou Crash Landing on You sont totalement interdits en Corée du Sud. Cependant, à leur risque et péril, des citoyens nord-coréens font entrer clandestinement ces programmes sur des clés USB.

Tout ce qui fait référence à la Corée du Sud est banni en Corée du Nord. Malheur à celui qui essaye de s'approprier l'accent sud-coréen. Le pouvoir central considère les styles et expressions nord-coréennes comme contre-révolutionnaires et donc comme un crime. Dans un passé récent, enfreindre ces règles constituait un délit mineur avec une déclaration autocritique comme sanction.

Actuellement, Pyongyang est passé à la vitesse supérieure avec des sanctions très dures. En 2020, une loi a été votée dans le but de rejeter la "pensée et la culture réactionnaires", qui prévoit une peine pouvant aller jusqu'à deux ans de travaux forcés pour les citoyens surpris à parler, écrire ou chanter dans un style sud-coréen.

Les personnes, prises en flagrant délit entrain de distribuer du contenu médiatique étranger eux, subissent la peine de mort. En octobre dernier, deux adolescents âgés de 16 et 17 ans furent froidement fusillé par un peloton d'exécution sur un terrain d'aviation devant des habitants de la ville de Hyesan, à la frontière avec la Chine. Leur crime est d'avoir vendu des clés USB contenant des émissions de télévision ou des films sud-coréens.