Battue au début de la compétition par une modeste équipe d'Arabie saoudite, l’Argentine de Lionel Messi est pourtant devenue championne du monde Qatar 2022 en battant la redoutable sélection Française aux tirs au but après un score de zéro but partout. Une finale âprement disputée entre les deux meilleures formations au monde. Pour cette compétition le meilleur joueur du monde n’a pas déçu les férus du ballon rond tout comme les millions d’argentins qui fondent un grand espoir sur leur prodige. Une 3éme Coupe du monde gagnée pour l’albiceleste et une première pour Messi qui continue de savourer ces bons moments en se remémorant de chaque moment de ce rendez-vous du football mondial.

Un mois après le titre de champion du monde tant rêvé, il se souvient de tout dans le moindre détail. Les moments passés entre coéquipiers, les blagues et autres moments de détentes, tout était génial a dit Lionel Messi. Il s’est aussi réjoui de l’accueil mémorable et inédit du peuple argentin dans les rues de la capitale Buenos Aires. Sur la toile, Messi s'est remémoré sa victoire, mais aussiCes derniers leur ont réservé un accueil des plus chaleureux après cette victoire contre la France. Des moments que le joueur du Paris Saint Germain qualifie de belles folies vécues aux cotés de sa femme et de ses enfants qui sont venus le soutenir au Qatar durant toute la compétition.

«Quelle belle folie nous avons vécue pendant tout ce temps, que nous avons conclu en soulevant la coupe que nous voulions tous tant... Evidemment, être champion rend tout plus beau, mais quel beau mois j'ai passé. Je n’ai que de beaux souvenirs, ça me manque. Mes coéquipiers me manquent, le quotidien avec eux, les potes, les discussions, les entraînements, les conneries qu'on a faites...Comme c'était agréable de voir ma famille vivre une expérience inoubliable chaque jour pour tout le monde, et comme c'était beau d'aller aux matches et de voir la folie des gens sur le terrain et en Argentine. Dieu, merci pour tout. Comme je l'ai dit, je savais que tu allais me la donner. Ce que je ne pouvais pas imaginer, c'était après l'avoir réalisé et je n'avais pas tort, car je n'aurais jamais pu imaginer la folie des gens lors des festivités. Eh bien, ça fait un mois que nous sommes... CHAMPIONS DU MONDE !!!"» a-t-il déclaré. Comme si Dieu avait béni son étoile le temps de cette compétition mondiale qui manque à son riche palmarès, 7 fois ballons d’or, vainqueur de la ligue des champions, coupe d’Espagne, plusieurs fois champions de la Liga avec le FC Barcelone, vainqueur de la coupe d'Amérique latine en 2021 et aujourd’hui sacré champion du monde.