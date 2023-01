L'information fait le tour de la toile depuis quelques heures. Cindy Williams, l'actrice américaine connu pour son rôle dans la série télévisée américaine en 178 épisodes de 23 minutes "Laverne & Shirley" s'est éteinte. L'annonce a été faite hier par son assistante Liza Cranis par téléphone selon le New York Times. A l'heure actuelle, la cause du décès de l'actrice américaine n'a pas encore été révélée. Les prochaines heures nous permettront probablement d'en savoir un peu plus sur les circonstances du décès de la star.

Une nouvelle actrice s'est éteinte. Il s'agit de Cindy Williams, connu pour son rôle dans la série "Laverne & Shirley". Selon son assistante dont les propos ont été rapportés par les médias internationaux, l'actrice américaine Cindy Williams serait décédée "paisiblement" mercredi à Los Angeles des suites d'une brève maladie. L'acteur était âgée de 75 ans rapportent les médias américains. Les détails sur les circonstances du décès de la star du petit écran n'ont pas été révélées pour le moment.