La nouvelle est tombée dan la matinée de ce vendredi 06 Janvier 2023. L'ancien attaquant international italien Gianluca Vialli est décédé. C'est l'information annoncée par plusieurs médias internationaux ce vendredi. La triste nouvelle a été confirmée par son ancien club sur son site internet rapporte les médias après le décès de l'ancien footballeur international italien à l'âge de 58 ans.

Triste nouvelle pour les fans de football italien en général et pour la famille de ce joueur en particulier. L'ancien footballeur Gianluca Vialli n'est plus. Il est décédé à l'âge de 58 ans alors que tout le monde savait depuis quelques temps maintenant qu'il luttait contre un cancer du pancréas. La nouvelle de son décès a été confirmée par son club. « Nous nous souviendrons de toi comme d'un garçon et d'un avant-centre implacable », a notamment écrit son ancien club de la Sampdoria Gênes sur son site internet.