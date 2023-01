Le président vietnamien Nguyen Xuân Phuc a démissionné mardi, rapporte le site VnExpress. Selon ses informations, le Comité central du Parti communiste du Vietnam a confirmé la démission du président.Le média ajoute que Nguyen Xuân Phuc a également été exclu du Bureau politique et du Comité central du parti. Selon l'Agence de presse vietnamienne (VIA), la démission du président s'explique par des scandales de corruption au sein du gouvernement. Plus d'information dans les prochaines heures. (avec TASS)