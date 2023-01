L'ancien international français Bixente Lizarazu a réagi à la prolongation du contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Si le champion du Monde 1998 trouve logique ladite prolongation, il est plutôt critique sur la durée. Pour lui, elle est longue et aurait pu être de deux ans. Bixente Lizarazu est intervenu ce mardi 17 janvier 2023 dans l'Équipe pour se prononcer pour la première fois sur l'actualité de l'équipe de France.

Il a bien évidemment parlé de la prolongation du contrat de son ancien coéquipier en sélection nationale et en clubs. Réputé très proche de l'actuel sélectionneur des Bleus, il a bien évidemment apprécié que Didier Deschamps prolonge à la tête de la sélection. Mais il est surpris par la durée de nouveau contrat qui va jusqu'en 2026. Il la trouve longue. « La continuité, cela aurait dû être deux années de plus et on voit après l'Euro . Ça me paraissait plus sain, d’autant plus que Didier aura déjà eu un bail de douze ans à la tête des Bleus. C'est beaucoup pour un vestiaire, d'autant qu'on a un successeur possible », a déclaré l'ancien latéral. Il aurait souhaité un bail de deux ans pour aller à l'Euro 2024 en Allemagne. «Le fait que Noël Le Graët n'aborde même pas le sujet avec son Comex, ne pose pas la question de la durée, des candidats possibles, ça pose un problème. L'équipe de France n'appartient ni à Noël Le Graët, ni à Didier Deschamps, ni à personne d'autre. Elle appartient un peu à tous. », a-t-il ajouté.

Le consultant de TF1 et l'Equipe est mécontent de la façon dont la prolongation a eu lieu. Il trouve que les discussions ont lieu en catimini sans la contribution de plusieurs personnes. « Oui, et pas juste un débat à deux, entre Le Graët et Didier. En résumé, ce qui me dérange, c'est que le sujet de l'avenir du sélectionneur des Bleus ait été traité avec partialité par Le Graët. "Zizou" mérite autant d'attention et de considération que Didier. C'est une histoire d'équilibre et d'équité », a fait savoir l'ancien joueur de Bordeaux. Il reconnaît la bonne performance de son ancien coéquipier à la tête de la sélection et éprouve un profond pour sa carrière d'entraîneur.