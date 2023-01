Ayant fait un tour en Côte-d'Ivoire pour passer du temps avec sa famille notamment avec ses petits enfants, la grand-mère de DJ Arafat n'a pu atteindre ses objectifs de voyage. En effet, elle a piqué une vive colère parce que Carmen Sama, la maman de la dernière fille de son petit-fils ne lui a pas donné l'opportunité de passer du temps avec son arrière petite fille Rafna. De retour aux États-Unis d'Amérique, la grand-mère de l'artiste ivoirien au succès ineffable Ange Didier Houon connu par le monde entier sous plusieurs noms dont le plus célèbre est DJ Arafat a exprimé son mécontentement à travers une vidéo.

« J’ai appelé Carmen quand je suis rentrée, vu et ignoré, elle m’a envoyé une note me disant, je suis indisponible, voici le numéro de ma mère », a affirmé mémé Dandy. « Je devais quitter la Côte d’Ivoire le 19 novembre, c’est le 19 que la mère m’appelle, je dis, prenez votre enfant. J’aurais souhaité être quand même honorée un peu, voir Carmen m’appeler pour venir me voir avec l’enfant ››, a déploré la grand-mère de feu Dj Arafat. Elle s'est indignée que ce soit les artistes étrangers qui aient accès facile à ses arrières petits enfants, notamment Rafna, au détriment de leur propre famille. ‹‹ Il a fallu que Maitre Gims arrive en Côte d’Ivoire, (…) les enfants d’Arafat sont devenus des trophées de publicité. Toute la famille Houon en souffre », a-t-elle déclaré.