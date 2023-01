Donald Trump se prépare activement pour les prochaines élections présidentielles en organisant des meetings dans des États clés. Pour l'ancien président des États-Unis la Caroline du Sud et le New Hampshire sont les points de départ d'un nouveau marathon en vue de reprendre la place qu'il a perdue à la Maison-Blanche. Il insiste sur le fait que cette élection est la seule chance pour sauver le pays et qu'il est prêt à le faire dès le premier jour. Il a une nouvelle fois répété sa thèse selon laquelle l'élection de 2020 lui a été volée et se vante de son bilan en matière de sécurité publique et d'immigration.

« L'élection de 2024 est notre seule chance de sauver notre pays et nous avons besoin d'un leader qui est prêt à le faire dès le premier jour... Nous avons besoin d'un dirigeant qui soit prêt à s'attaquer aux forces qui ravagent notre pays... Je suis plus en colère maintenant et plus déterminé aujourd'hui que je ne l'ai jamais été » a avertit Donald Trump lors de son meeting. Pour se remettre dans la danse, Donald Trump ne rate aucune occasion pour s'exprimer sur l'actualité aux USA, mais aussi dans le monde. Sur son réseau social, il a une fois encore critiqué son successeur, cette fois-ci concernant sa gestion de la crise ukrainienne.

Donald Trump a évoqué la question de la guerre en Ukraine sur son réseau social Truth Social. Il a affirmé que si il était président, le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'aurait jamais eu lieu et qu'il pourrait trouver un accord pour y mettre fin en 24 heures. La déclaration de M. Trump a été commentée par le porte-parole du Kremlin. Donald Trump a déploré la livraison de chars à l'Ukraine et s'est demandé si la prochaine étape serait la livraison d'armes nucléaires, appelant Biden à mettre fin à cette "guerre folle".