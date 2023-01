Dans l'après-midi du dimanche 29 janvier 2023, un bus de la compagnie Baobab Express qui se dirigeait vers Cotonou en provenance de Parakou et ayant à bord 40 passagers est entré en collision avec un camion et a pris feu. Ce drame de circulation a emporté la vie de 22 personnes. Les nombreuses personnes gravement blessées lors de l'accident ont été immédiatement évacuées à l'hôpital. Suite à ce drame, la compagnie Baobab Express qui a présenté ses condoléances aux familles des victimes a annulé ses voyages de la semaine.

‹‹ Nous témoignons nos sincères condoléances et pensées émues à l'endroit des familles des victimes (...) L'ensemble de nos voyages prévus pour cette semaine du 30 janvier est annulé jusqu'à nouvel ordre. Nous présentons nos excuses à nos voyageurs pour les désagréments et nous engageons à rembourser ceux ayant déjà pris leurs tickets ››, lit-on dans un communiqué de la compagnie Baobab Express en date du 29 janvier 2023.

Par la même occasion, la compagnie de voyage prie les internautes à s'abstenir de publier les photos et vidéos de cet événement extrêmement malheureux en raison de l'émotion qu'a suscité ce drame et par respect pour les familles des victimes de cet accident. Baobab Express présente ses condoléances aux familles éplorée et leur garantie la disponibilité de toute son équipe pour les assister et leur fournir toutes les informations possibles dont elles auront besoin.