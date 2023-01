Le drame qui est survenu dans la journée du dimanche 29 janvier 2023 à Dassa- Zoumè dans le département des collines a enregistré 22 morts et de nombreux blessés. Parmi les 22 personnes qui sont décédées dans ce drame, il y a un grand ami de votre journal La Nouvelle tribune. Il s’agit du Professeur de philosophie, Elet Pacôme, Berger national du Renouveau Charismatique. Très aimé de toutes les personnes qui le côtoient, Feu Elet Pâcome est un professeur bien connu des anciens élèves du Collège Catholique Père Aupiais. Il était un ami et collègue de Feu Vincent Foly, fondateur du quotidien La Nouvelle Tribune.

Il y a quelques mois, Feu Elet Pâcome était dans une délégation composée entre autres de Barnabé Vigan, Charles Djrèkpo qui a rendu visite à la rédaction de la Nouvelle Tribune à son nouveau siège pour parler et s’entretenir avec les journalistes dudit quotidien sur la foi en Dieu.Le rappel à Dieu de ce serviteur de l'Eglise catholique est une perte énorme pour le Renouveau charismatique du Bénin, ses collègues professeurs du Collège Catholique Père Aupiais et votre journal La Nouvelle tribune. La Direction et toute la rédaction du quotidien La Nouvelle Tribune présentent leurs sincères condoléances à la famille de l’illustre disparu, ses amis proches, au corps professoral du Collège catholique Père Aupiais, à la communauté du Renouveau charismatique du Bénin et aux familles des victimes qui se sont éteintes dans le drame de Dassa-Zoumè.