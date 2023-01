Les autorités américaines ont imposé vendredi des sanctions à six ressortissants iraniens qui seraient liés aux livraisons de drones russes. "Aujourd'hui, la Direction du contrôle des actifs étrangers du Trésor américain [OFAC, responsable de l'application des mesures restrictives] a imposé des restrictions à six représentants de la direction et des membres du conseil d'administration de la société Qods Aviation Industries, sanctionnée par les États-Unis, qui est un important fabricant iranien de produits de défense responsable du développement et de la production de drones", indique un communiqué de presse publié par le Trésor américain. Selon Washington, Téhéran "transférait ces drones à la Russie" pour leur utilisation dans l’opération militaire spéciale en Ukraine.

En outre, les autorités américaines ont imposé des mesures restrictives à l'encontre du directeur de l'Organisation iranienne des industries aérospatiales, "chargé de superviser le programme iranien de missiles balistiques". Figurer sur la liste des sanctions signifie le gel des avoirs aux États-Unis et l’interdiction aux citoyens ou aux entreprises américaines de conclure des transactions avec les personnes figurant sur la liste.

"Les États-Unis soutiendront fermement le peuple ukrainien, et prendront des mesures rapides contre les individus et les entités qui soutiennent les programmes de drones et de missiles balistiques de l'Iran", a déclaré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, dans un communiqué. "Le soutien militaire de l'Iran à la Russie alimente non seulement le conflit en Ukraine, mais entraîne également une violation de la résolution 2231 du [Conseil de Scurité des Nations Unies] CSNU [sur le programme nucléaire iranien], car [Téhéran] fournit des drones militaires sans demander l'approbation préalable du CSNU. L'Iran est maintenant devenu le principal dépositaire militaire de la Russie", a affirmé à son tour le secrétaire d'État américain Antony Blinken, dans une déclaration écrite publiée par le service de presse du département d'État.

Les drones iraniens

En août, le Washington Post a publié un article affirmant que l'Iran fournissait à la Russie des véhicules aériens sans pilote. Par la suite, des responsables de l'administration américaine ont fait des déclarations similaires. Moscou et Téhéran ont démenti à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles des drones iraniens auraient été fournis à la Russie pour être utilisés en Ukraine. Le secrétaire de presse de la présidence russe, Dmitri Peskov, a qualifié ces rapports de canulars et a souligné que l'armée russe utilisait des drones produits localement. Début novembre, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que la République islamique avait fourni des drones à la Russie, mais en petit nombre et quelques mois avant le début de l'opération militaire en Ukraine. (Tass)