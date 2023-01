C’est une découverte peu ordinaire qui a été faite par des chercheurs en Égypte. Selon les informations rapportées par le site du Centre d’études en égyptologie de l’Académie russe des sciences, plusieurs fouilles effectuées dans l’oasis du Fayoum, une dépression située à l’ouest du Nil, ont permis de découvrir notamment une nécropole. Celle-ci contient le corps d’un enfant âgé de 8 ans entouré des corps de 142 chiens. D’après une zoologiste, tous les chiens sont morts en même temps, sans qu’il n’ait aucune trace de violence. La découverte a été confirmée par le média Heritage Daily, qui précise que 87% des chiens sont des chiots.

Ils seraient morts à proximité d’un cours d’eau

La sépulture date du 1er siècle avant notre ère. Toujours sur la même découverte, plusieurs traces d’argile bleue ont été découvertes, laissant croire que les animaux sont peut-être morts suite à une noyade du fait d’une inondation ou à proximité d’une source d’eau. Pour rappel, cette découverte intervient quelques mois après une découverte faite sur la tombe de Cléôpatre. Suite à une autre fouille, des archéologues avaient découvert un tunnel qui pourrait mener au tombeau de la reine égyptienne et de son amant Marc Antoine.

Il faut dire que, jusqu’à présent, le corps du personnage de la dernière lignée d’Égypte est resté bien caché sans qu’aucun expert ne puisse le voir. Cependant, la découverte du tunnel pourrait permettre de retrouver la tombe. Pour la retrouver, plusieurs théories indiquent que Cléopâtre serait enterrée à proximité de l’ancienne capitale d’Alexandrie, sous le temple Taposiris Magna. Pour atteindre leur but, les experts pensaient pouvoir passer par le fameux tunnel mesurant six pieds de haut et creusé à travers plusieurs couches de roche. D’après eux, il s’étend sur une distance de plus de 4800 pieds et est considéré comme un miracle géométrique pour ceux qui l’ont découvert.