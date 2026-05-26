Russie : Poutine juge "difficile" la situation militaire et politique dans le monde

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi 26 mai que la situation géopolitique mondiale est « particulièrement difficile », lors de la 58e réunion du Conseil des chefs des agences de sécurité et des services spéciaux de la Communauté des États indépendants (CEI). Poutine a pointé l’instabilité à proximité des frontières russes et la crise au Moyen-Orient comme les principaux défis auxquels fait face la région.

Les menaces identifiées par le Kremlin

« Une grave crise a englouti le Moyen-Orient. De nouvelles poches d’instabilité sont apparues, notamment près de nos frontières », a souligné le chef de l’État russe. Poutine a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les agences de sécurité des pays membres de la CEI pour faire face aux menaces liées au terrorisme, à l’extrémisme, à la criminalité organisée transfrontalière et à la cybercriminalité.

Ces préoccupations reflètent une situation géopolitique marquée par plusieurs foyers de tension actifs. En Asie – Pacifique, la Chine intensifie ses exercices militaires autour de Taïwan tandis que les affrontements avec les Philippines s’aggravent en mer de Chine méridionale, tandis qu’en Europe de l’Est, le conflit ukrainien persiste avec des risques nucléaires. Au Moyen-Orient, les tensions entre Israël et l’Iran dominent, alimentées par les affrontements israélo-libanais. Cette accumulation de crises régionales complique la situation mondiale et alimente les tensions entre les principales puissances.

Renforcer les capacités analytiques communes

Poutine a appelé les agences de sécurité de la CEI à « utiliser les capacités analytiques, de personnel, opérationnelles et techniques de vos agences de la manière la plus efficace afin d’assurer une protection fiable du Commonwealth contre les menaces internes et externes potentielles ». Il a également plaidé pour un partage régulier de l’information et le développement d’approches unifiées face aux défis communs.

« Je suis convaincu que le résultat de la réunion contribuera à assurer le développement sûr et stable de nos pays et de nos peuples », a conclu le président russe. Les discussions de cette réunion doivent déboucher sur des recommandations concrètes de coopération sécuritaire entre les États membres de la CEI au cours des prochains mois.