Les vieux démons sont de retour aux USA. En l'espace de quelques jours seulement plusieurs fusillade ont éclaté avec à la clé de nombreux morts. Dès les premières heures d'hier mardi 24 Janvier, une fusillade dans laquelle trois personnes sont mortes a éclaté. Le tueur après avoir commis l'irréparable a mis fin à ses jours selon le rapport fait par les médias américains qui ont été cité par les médias internationaux. Une nouvelle fusillade qui endeuille des familles qui n'imaginaient pas perdre leurs proches ce jour-là.

Trois personnes ont perdu la vie dans une fusillade dans la journée d'hier mardi à l'intérieur d'une épicerie de Yakita, une ville de 97.000 habitants aux USA. C'est ce qu'ont annoncé les médias depuis quelques heures. Selon les recoupements d'informations, dans l'État américain de Washington, un homme a tué trois personnes puis a par la suite mis fin à ses jours. Mais avant, il aurait emprunté le téléphone d'une femme après avoir pris la fuite pour passer un appel. Cette dernière a alerté la police quelques instants après.

Il a "appelé sa mère et a fait plusieurs déclarations incriminantes telles que 'J'ai tué ces gens'". C'est ce qu'a affirmé Matthew Murray, le chef de la police de Yakima, à la place. Le chef de la police a ensuite confié qu'il aurait affirmé qu'il allait se suicider. C'est la 3è fusillade qui a éclaté aux USA en quatre jours. Selon les médias internationaux, c'est autour de 3h30 du matin mardi heure locale que l'assaillant est entré dans une épicerie et a commencé à tirer. Il aurait également tiré sur deux personnes à l'extérieur du magasin. "Il n'y avait pas de conflit apparent entre les personnes. L'homme est juste entré (dans l'épicerie, ndlr) et a commencé à tirer", a affirmé plus tôt mardi le chef de la police de Yakima.