L'Algérie projette de réaliser des investissements dans le secteur des hydrocarbures afin de porter le volume d’extraction du gaz naturel à 110 milliards de mètres cubes par an, a déclaré ce vendredi, selon l'agence Algérie Presse Service, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, qui a participé, par visioconférence, au forum mondial sur la sécurité énergétique et le développement dans le cadre du sommet Voice of the South organisé en Inde

"Le ministre a rappelé que le pays prévoyait un programme d’investissement très ambitieux dans le domaine des hydrocarbures, estimé à plus de 40 milliards de dollars, aussi bien dans l’exploration et la production que les infrastructures de transport, précisant que ceci permettrait de maintenir un niveau de production nationale de gaz naturel de plus de 110 milliards de mètres cubes par an, dont plus de 50% seront destinées à l’exportation", a souligné le ministre. Il a ajouté que la part du gaz naturel du pays représentait 5% du marché mondial.

Fin décembre dernier, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a chargé le gouvernement d'augmenter l’extraction de gaz. La décision vise "à hisser le niveau de production de gaz en vue de préserver la moyenne nationale de consommation, d'une part, et à renforcer l'exportation, d'autre part, en exécution des engagements pris par l'Algérie vis-à-vis de ses partenaires étrangers", avait indiqué l’APS. L'Algérie entend accorder une attention particulière au respect de ses engagements d'exportation de gaz naturel vers le marché européen. L'Algérie est actuellement l'un des principaux exportateurs de gaz vers les pays de l'UE. Cette annonce de l'Algérie pourrait être une bouffée d'air pour les pays européens qui font face à un déficit en fourniture de gaz depuis la guerre en Ukraine. La Russie qui est le principal fournisseur des pays européens a pris des contre-mesures dès l'annonce des premières sanctions. (Tass)