Il y a près d'un an, Will Smith créait une grosse polémique en giflant le comédien Chris Rock sur la scène des oscars. Il accusait ce dernier d'avoir manqué de respect à sa femme Jada Pinkett. Un acte qui lui a valu une sanction mais aussi des insultes sur la toile. Finalement, Chris Rock a choisi de ne pas porter plainte contre l'acteur, qu'il connaissait d'ailleurs personnellement. Mais la scène hante toujours les cérémonies de remise de prix. Ce fut le cas aux Golden Globes. L'acteur légendaire Eddie Murphy en a même fait une blague.

Recevant un prix le très convoité prix Cecil B DeMille lors de la 80e cérémonie annuelle il y a quelques heures, Eddie Murphy a fait rire l'assistance en taclant indirectement Will Smith. La star de la série «Le flic de Bervely Hills »a partagé ses trois conseils «simples» pour profiter d'une longue carrière: «Je suis dans le show business depuis 46 ans et je suis dans le cinéma depuis 41 ans, donc cela a été long à faire et très apprécié... Mais je vais conclure et dire quelque chose à tous les nouveaux rêveurs et artistes en devenir qui sont dans la salle ce soir. Je tiens à vous faire savoir qu'il existe un plan définitif que vous pouvez suivre pour atteindre le succès, la prospérité, la longévité et la tranquillité d'esprit. C'est un plan et je l'ai suivi toute ma vie, c'est très simple. Payez vos impôts, occupez-vous de vos affaires et gardez le nom de la femme de Will Smith hors de votre putain de bouche». Cette dernière partie faisant référence aux propos de Will Smith après la gifle assénée à Chris Rock.

Une déclaration qui a non seulement fait rire les invités du Golden Globes mais aussi les internautes qui s'en sont donnés à coeur joie. Certains vantant la blague fine de l'acteur, d'autres déplorant le fait que Will Smith ne soit relié qu'à cette gifle au lieu de son incroyable carrière dans le cinéma.