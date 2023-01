Des villes dans la République islamique d’Iran ont été victimes de plusieurs frappes de drones. Selon les autorités iraniennes, des infrastructures stratégiques telles qu’une raffinerie de pétrole et un complexe militaire (une usine de conversion d’uranium indispensable à la fabrication d’une bombe atomique) ont été ciblées par ces dernières, dans la nuit d’hier samedi 28 janvier 2023. D’après les précisions du ministère iranien de la Défense à la télévision officielle : « Une attaque infructueuse de petits drones a eu lieu contre un complexe industriel du ministère de la Défense et heureusement, les dispositifs de défense aérienne en place, l’ont détruit ». Les explosions se sont produites dans les villes d’Azarshahr et d’Ispahan.

« Le toit du complexe a subi des dommages mineurs »

Le ministère iranien de la Défense a continué en faisant savoir que deux autres drones ont été neutralisés par le système de défense aérienne du complexe. Aussi, a-t-il précisé que l’attaque n’a fait aucune victime, même si « le toit du complexe a subi des dommages mineurs ». Dans la localité d’Azarshahr, les pompiers ont été mobilisés suite à une autre attaque qui a déclenché un incendie dans une raffinerie de pétrole. Notons que les autorités iraniennes n’ont pas encore désigné le responsable de ces attaques et aucun pays n’a été cité.

Pour mémoire, ces frappes de drones interviennent plusieurs mois après l’échec des négociations sur le nucléaire iranien avec les États-Unis. Robert Malley, l’envoyé spécial des États-Unis pour l’Iran, avait fait part de la bonne foi des USA dans ce dossier. « Le président américain Joe Biden a fait campagne en s'engageant à essayer de revenir dans l'accord si l'Iran rendait la pareille. Si vous demandez à n'importe quel participant aux pourparlers, il vous dira que les États-Unis ont joué un rôle de bonne foi en essayant de revenir dans l'accord » avait-il déclaré lors d’une interview accordée au média Foreign Policy, tout en n’écartant pas la possibilité d’une opération militaire afin d’arrêter l’évolution de Téhéran sur le plan nucléaire.