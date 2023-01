En Iran, l’exécution de l’ancien vice-ministre de la Défense Alireza Akbari par pendaison occupe l’actualité. Selon les informations rapportées par les médias sur ce sujet, le décès de l’homme politique a été annoncé dans la matinée de ce samedi 14 janvier. Pour les dirigeants de la République Islamique d’Iran, il était un espion au service du MI6. L’homme aurait été torturé pendant plusieurs jours dans l’objectif de le faire passer aux aveux.

Il y a quelques jours, les médias iraniens ont fait passer une vidéo pour indiquer que le défunt avait participé en 2020 à l’assassinat du plus grand scientifique nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, tué lors d'une attaque à l'extérieur de Téhéran. Même s’il n’avait pas avoué son implication directe dans l’assassinat, il a fait savoir qu’un agent britannique avait demandé des informations sur Fakhrizadeh. Le défunt avait été présenté par les autorités iraniennes comme « l'un des agents les plus importants du service d'espionnage britannique ». L’ancien vice-ministre de la Défense Alireza Akbari avait précédemment travaillé dans les institutions militaires et de sécurité iraniennes et a la double nationalité iranienne et britannique.

Londres promet une réponse...

Il est condamné pour « corruption sur Terre et pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du pays pour avoir transmis des renseignements » à la Grande Bretagne selon les médias. De leur côté, les autorités britanniques n’ont pas caché leur mécontentement face à cette situation. «Il s'agit d'un acte politiquement motivé par un régime barbare qui a un mépris total pour la vie humaine», a dénoncé le chef de la diplomatie britannique James Cleverly qui fait savoir que cet «acte barbare ne restera pas sans réponse». Sur le réseau social de l’oiseau bleu, le premier ministre britannique Rishi Sunak a, quant à lui, dénoncé sur Twitter une condamnation «impitoyable et lâche».