L'affaire Jeffrey Epstein a défrayé la chronique aux États-Unis il y a quelques années. En effet, le richissime financier était accusé d'avoir mis en place un vaste réseau de trafic sexuel concernant des mineurs. Ghislaine Maxwell, sa compagne, l'avait aidé à mettre en place ce trafic. Alors qu'il était dans l'attente de son procès, Jeffrey Epstein fut retrouvé mort dans sa cellule de prison le 10 août 2019. L'enquête a conclu sur un suicide.

Son procès était très attendu par une grande partie de l'opinion publique US, mais le magnat de la finance a rejoint l'autre monde avec ses secrets. Son épouse Ghislaine Maxwell à quant à elle été condamné à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineures. La justice américaine reproche à la femme de 61 ans d'avoir attiré des jeunes filles mineures dans les propriétés d'Epstein afin que ce dernier puisse avoir des rapports sexuels avec elles.

Depuis sa prison de Brooklyn, Ghislaine Maxwell a livré une interview à un média britannique où elle est notamment revenue sur les circonstances de la mort de son ex-époux. Pour la sexagénaire, Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé, il a été victime d'un assassinat. Pourquoi l'ex-financier aurait-il été assassiné ? Ghislaine Maxwell n'en dira pas plus.

Durant l'entretien, elle affirme avoir été choquée lorsqu'elle a appris la mort de son compagnon. Cependant, elle dit regrettée d'avoir cheminé avec un homme à double facette qui était ami avec des personnes très influentes. "Clairement (…) le fait que je travaille avec lui et que je passe du temps avec lui et que je le connaisse a détruit ma vie et blessé énormément de gens qui me sont chers et que j'aime. J'ai essayé de vivre, de commencer un nouveau boulot, d'aller de l'avant, c'était autour de 1998-1999. J'aurais aimé avoir plus de réussite dans ce nouveau départ. J'étais devenue banquière. Si j'avais pu aller de l'avant, je n'aurais pas eu à présenter des gens à mes amis, ou à lui" affirme Ghislaine Maxwell.