Stella Assange, épouse du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, a donné une interview au Journal du Dimanche dans laquelle elle a déclaré que la santé physique et psychologique de son mari était mauvaise depuis sa détention dans la prison de haute sécurité de Belmarsh en Angleterre. Elle affirme que Julian est considéré comme un traître malgré le fait qu'il n'ait pas la citoyenneté américaine et accuse le Premier ministre australien de ne pas protéger un de ses nationaux. Stella Assange lutte pour son mari, mais malgré le fait que l'opinion publique est en sa faveur, elle pense que cela ne suffit pas pour empêcher son extradition aux États-Unis où il risque une peine de 175 ans de prison pour la publication de documents confidentiels sur les opérations militaires américaines en Irak et en Afghanistan.

Pour rappel, le tribunal de Westminster a approuvé l'extradition de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, vers les États-Unis en avril 2022. La décision a été prise lors d'une audience brève au tribunal de première instance de Westminster. Julian Assange a assisté à l'audience via une liaison vidéo depuis la prison de Belmarsh à Londres. Il a le droit d'appel mais la Cour suprême du Royaume-Uni a refusé son autorisation de faire appel du verdict du tribunal inférieur qui permettait son extradition.