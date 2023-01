Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a déclaré que le tir effectué par l'armée rwandaise contre un avion militaire Su-25 congolais était une "action délibérée d’agression qui équivaut à un acte de guerre". Selon la déclaration du gouvernement congolais, l'avion était en train de voler à l'intérieur du territoire congolais et n'a pas violé l'espace aérien rwandais. Kinshasa a également accusé l'armée rwandaise d'avoir lancé une offensive contre Kitchanga, et de préparer d'autres actions criminelles. Le Rwanda, de son côté, a accusé la RDC de violer son espace aérien avec l'avion d'attaque congolais. Les relations entre les deux pays se sont détériorées ces derniers mois, en raison des accusations de soutien aux rebelles M23 par le Rwanda.

Les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC) ont été tendues depuis de nombreuses années, en raison d'un conflit à long terme dans l'est de la RDC. Les tensions ont été exacerbées par les accusations répétées de Kinshasa selon lesquelles le Rwanda soutiendrait les rebelles Hutu, notamment le groupe armé M23. Les tensions se sont intensifiées en 2013 et 2014, lorsque le M23 a pris le contrôle de plusieurs villes dans l'est de la RDC, provoquant des violences et des déplacements de population massifs. Les deux pays ont échangé des accusations mutuelles de violations de la frontière et de soutien aux groupes armés.

Le président rwandais, Paul Kagame est accusé de destabiliser son voisin malgré ses nombreux démentis. Le Congo et le Rwanda sont en désaccord sur les processus de paix de Luanda et de Nairobi. Le Congo accuse le Rwanda de continuer à soutenir les rebelles du M23 et de ne pas respecter la date du 15 janvier, alors que le Rwanda déplore le "retrait apparent de la RDC des processus de paix". En octobre dernier, le Congo a expulsé l'ambassadeur rwandais en réponse au soutien des combattants locaux par le gouvernement rwandais. Le Rwanda a répondu en plaçant ses forces de défense en état d'alerte au niveau de la frontière avec le Congo et en accusant le Congo de faire porter la responsabilité de ses propres échecs de gouvernance et de sécurité sur le Rwanda.