Le ministère turc des Affaires étrangères a lancé un avertissement aux touristes turcs concernant les niveaux élevés de "l'intolérance religieuse et de la haine" en Europe et aux États-Unis. Cet avertissement intervient à la suite d'une mise en garde des pays occidentaux à leurs citoyens face au risque d'attentats en Turquie. Les gouvernements de Washington, Paris, Berlin et Rome ont appelé leurs citoyens à éviter les lieux touristiques et les grands rassemblements en Turquie. La mise en garde de la Turquie intervient aussi après des manifestations anti-turques en Suède et au Danemark, au cours desquelles des exemplaires du Coran ont été brûlés.

Le ministère turc des Affaires étrangères affirme que l'Europe connaît actuellement "des niveaux dangereux d'intolérance religieuse et de haine". Un autre communiqué indique qu'il y a eu récemment des attaques verbales et physiques contre des étrangers et des actes racistes aux États-Unis. Cet échange de mises en garde révèle une augmentation de la tension entre les pays européens et la Turquie. Les voyageurs turcs sont invités à être prudents et à être conscients des risques potentiels lorsqu'ils se rendent en Europe ou aux États-Unis.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis fin selon certains observateurs aux espoirs de la Suède en matière d'adhésion à l'OTAN dans un discours prononcé après un Conseil des ministres. Selon le leader turc, la Suède ne peut plus espérer le soutien de la Turquie en raison de la protection offerte aux ennemis de la religion musulmane. Erdogan a accusé la Suède de demander le soutien de la Turquie pour soutenir sa sécurité tout en protégeant ses ennemis. Il a conseillé à la Suède de se tourner vers ceux qu'elle protège pour obtenir le soutien nécessaire pour la sécurité de son pays. La Suède a choisi de ne pas faire de commentaires sur ces déclarations et a affirmé qu'elle tiendra ses engagements vis-à-vis de la Finlande et de la Turquie pour les conditions d'adhésion à l'OTAN.