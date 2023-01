Dans l'objectif de faire du Bénin le siège international du pèlerinage Vodoun pour révéler à la terre entière le potentiel de la culture béninoise dans ses différents aspects, le gouvernement béninois compte organiser dans les années à venir, le Festival des arts Vodoun. Le ministre de la culture, du tourisme et des arts Jean-Michel Abimbola a apporté cette information lors de la célébration de la 30e édition de la fête nationale du vodoun à la plage de Ouidah ce mardi 10 janvier 2023.

Le Bénin, pays mondialement reconnu comme le berceau du vodoun est l'endroit idéal pour abriter la mecque du Vodoun. « Si le Vodoun reste un sujet de fascination et d’interrogations pour des millions de curieux à travers le monde, il suscite chez les chercheurs les travaux scientifiques, chez les cinéastes des films de toutes sortes, chez les plasticiens un art reconnaissable et chez les musiciens, des rythmes et mélodies identifiables entre mille autres. C’est pour cela que nous pensons accompagner désormais la célébration du 10 janvier du festival des arts vodoun. Notre pays veut ainsi assumer pleinement sa vocation de la Mecque du Vodoun, pour y faire éclore le potentiel de cette culture dans ses aspects les plus inspirants » a expliqué le Ministre de la culture et du tourisme Jean-Michel Abimbola.