Les diverses prises de positions et décisions du pape François 1er ne font pas l’unanimité au Vatican. Gerhard Muller, cardinal et ancien gardien du dogme au saint-siège, s’en est pris au souverain pontife dans un livre au vitriol. Ce dernier, intitulé De bonne foi, critique notamment l’évêque de Rome, sur divers sujets dont la doctrine. Dans l’ouvrage, le pape est accusé de « confusion doctrinale », de s’entourer de personnes non préparées sur le plan de la théologie. Aussi, n’a-t-il pas manqué de critiquer certaines décisions du pape, dont l’interdiction à un évêque français d’ordonner des séminaristes, les ouvertures envers les personnes homosexuelles ou la suppression de la messe en latin.

« Une éruption cutanée qui vous dérange un peu »

En ce qui concerne le rapport traitant de l’abus des prêtres, il a déclaré que le nombre de victimes est « exagéré et évidemment gonflé ». Ces critiques n’atteignent visiblement le pape François qui a répondu en estimant que : « C'est comme une éruption cutanée qui vous dérange un peu ». Notons que ces informations interviennent quelques jours après que le souverain pontife a estimé lors d’une interview accordée au média américain Associated Press (AP), que l’homosexualité n’est pas un crime. Au cours de son intervention, il a condamné les lois qui criminalisent cette pratique.

Le pape a par ailleurs réaffirmé au cours de cette interview l’engagement de l’Église à lutter contre les différentes législations qui considèrent comme criminel l’homosexualité. L’occasion avait également été pour l’évêque de Rome de lancer un appel à l’endroit des prêtres qui soutiennent les lois qui criminalisent l’homosexualité. Pour le pape François, ces prêtres devraient accorder une dignité égale à toutes les personnes. Toutefois, le prélat a tenu à préciser qu’à ses yeux, la pratique de l’homosexualité reste et demeure « un péché » au même titre que « le fait de manquer de charité envers quelqu’un ».