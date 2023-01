Le rappeur américain Wiz Khalifa a pris une décision pour sa propre sécurité et celle de son entourage. Il ne veut plus de bijoux en public afin éviter d'être victimes de faits de violence. Il souhaite changer de mode et s'investir dans d'autres choses pour ne pas attirer l'attention. Il l'a annoncé sur le podcast WHOO’s House auquel il a participé avec le DJ Whoo. Wiz Khalifa va changer de parure. Le rappeur ne veut plus attirer l'attention sur lui. Il a alors décidé ne plus porter de bijoux afin d'éviter d'être la cible de braqueurs. Selon la star américaine ces bijoux que les gens portent poussent à des attaques.

C'est pourquoi il veut revoir son style pour sa sécurité et a poussé son entourage à faire de même. « Tu te détaches de ce truc, et tu investis dans des choses différentes. C’est cool d’avoir cet état d’esprit […] mais tu n’es pas obligé de te retrouver dans des situations complètement folles. Et avec tous ces meurtres et tout ce qui s’est passé dernièrement, ça revient à inviter une putain d’énergie dont tu n’as vraiment pas besoin. Et les gens te regardent, ça les excite de voir ce genre de merde se dérouler. Pour ma part, je suis le genre de personne qui va d’abord penser à sa propre sécurité. Donc, si je peux éviter d’attirer l’attention de ces gens, je vais te faire une faveur, parce que je ne veux pas qu’il t’arrive ce genre de choses, je ne veux pas qu’il m’arrive quoique ce soit, donc je vais apaiser la situation pour le bien de tout le monde. Je vais faire en sorte qu’on évite d’aller là-dedans », a-t-il expliqué.

Pour rappel, plusieurs rappeurs ont été agressés pour les bijoux et autres éléments de luxe qu'il possédaient. C'est le cas par exemple de PnB Rock tué dans un restaurant après avoir posté une photo avec ses bijoux quelques heures auparavant. Wiz Khalifa s'appelle à l'état civil Cameron Jibril Thomaz. Âgé de 37 ans, il s'est fait une grande notoriété dans le rap dont il est auteur-compositeur-interprète et acteur. Il a publié son premier album, Show and Prove, en 2006, puis signe avec la maison de disque Warner Bros en 2007 grâce aux conseils de son cousin Adnan El Jamal, palestinien établi au Congo Brazzaville depuis 2002 . Il se fait connaître avec son premier single Say Yeah qui atteint la 25e place du Billboard Rhythmic Top 40.