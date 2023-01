6.600.572 électeurs béninois sont invités depuis ce matin du dimanche 08 janvier 2023 aux urnes pour aller élire les députés de la 9ème législature qui vont siéger pour 3 ans. Dans la ferveur, l’enthousiasme et le calme et sous le regard des Forces de défense et de sécurité, les Béninois accomplissent leur devoir de citoyens. Le constat fait sur l’ensemble du territoire national est qu’il y a une faible affluence des électeurs dans les bureaux de vote. Or la durée de vote est de 9 heures.

Il faut signaler que plusieurs personnalités ont déjà voté. C’est le cas par exemple de l’ancien président de la République et président d’honneur du Parti Les Démocrates Boni Yayi au Centre de vote du marché de Tourou dans le 1er arrondissement de la ville de Parakou, de l’actuel Chef d’Etat Patrice Talon à l’Ecole primaire publique Charles Guillot de Zongo à Cotonou, du président du parti Union progressiste Le Renouveau, Joseph Djogbénou à l’Ecole primaire publique de Sikè-Sud dans le 7ème arrondissement de Cotonou , de l’ex-président de l’Union progressiste Le renouveau , Bruno Amoussou à l’Ecole primaire publique d’Azovè et Saliou Akadiri , vice-président du parti Les Démocrates à Pobè.

Impressions de quelques personnalités après le vote

Joseph Djogbénou, Président du Parti Union Progressiste Le Renouveau : « J’ai un peu de la fragilité interne, de la tension mais pas de tourment »

« Je suis très heureux et à titre particulier, je pense que la contribution de l’intérieur au plan politique me manquait. Vous savez que depuis 2015, le double scrutin législatif et communal et puis 2016, la participation à l’élection du président de la République, c’est la première fois que je renoue de l’intérieur en tant que candidat à cette participation. Je ressens la passion, l’attente de résultats comme un étudiant qui va au Baccalauréat. J’ai un peu de la fragilité interne, de la tension mais pas de tourment. Je pense que c’est ainsi à chaque fois que l’on prend part à une épreuve parce que c’est une véritable épreuve et le citoyen mérite que l’on soit éprouvé si l’on prétend les représenter. Je pense que les électeurs sont conscients de leur devoir. Ce n’est pas seulement un devoir, mais un pouvoir et tout pouvoir mérite d’être exercé, le pouvoir de choisir ses représentants est le pouvoir le plus important dans une société démocratique. Je pense que sans qu’on ne les appelle, ils sortiront. Il n’y a pas d’inquiétudes à cet égard ».

Bruno Amoussou , ex président de UP Le Renouveau: « Nous devons nous conscientiser et savoir que notre société est spécifique »

« ……Nous sommes en train de construire progressivement un modèle et la campagne qui vient de se dérouler est une étape. Il nous revient de consolider cette étape. Petit à petit, nous allons y arriver…. Nous avons entrepris les principes universels de la démocratie. Nous voulons les appliquer en tenant compte de ce que nous sommes une société dominée, agressée pendant des siècles par des agresseurs qui nous ont façonné d’une manière ou d’une autre. On en a encore vu des traces pendant la campagne. C’est pourquoi nous devons nous conscientiser et savoir que notre société est spécifique et nous sommes africains. Nous devons en tenir compte et ne pas copier sans réfléchir, ne pas avaler tout ce que l’on voit ailleurs et sans mâcher. Si on avale, on aura l’indigestion. C’est ce qui nous arrive parfois. Il faut mâcher et prendre de l’énergie. Avec cette énergie, construire ce que nous voulons être nous autres. C’est ce que nous sommes en train de faire. C’est cela que ces élections montrent. Je voudrais vraiment renouveler mes félicitations au peuple béninois et demander que dans les jours, semaines et mois à venir, la jeunesse béninoise s’implique davantage dans la définition de la vision de ce que nous voulons pour le Bénin parce que c’est elle qui va assurer demain ce que nous sommes en train de faire aujourd’hui. Si elle se désintéresse, elle le regrettera parce que son avenir en dépendra ».

Patrice Talon, Président de la République du Bénin: « Nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre histoire politique »

« Pour le président de la République, c’est un devoir d’accomplir son devoir civique. Pour le rôle que j’ai, c’est une évidence, c’est un devoir que d’accomplir ce devoir civique avec beaucoup d’enthousiasme, de plaisirs et avec responsabilité. Je suis assez satisfait de ce que me revient comme compte rendu sur le terrain depuis deux semaines. Le processus se déroule bien et cela est satisfaisant. Je crois que nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre histoire politique malgré les réformes qui ont toujours cours et qui transforment notre environnement aussi bien politique économique et qu’administratif. C’est heureux ».

Saliou Akadiri , Vice-Président du Parti Les Démocrates: « C’est un sentiment de joie qui m’anime au moment »

« Je vous assure que c’est un sentiment de joie qui m’anime au moment où je viens d’effectuer cet acte citoyen parce que ça fait longtemps que je n’ai pas eu l’occasion, l’opportunité de faire un tel geste. Comme vous le savez, je n’ai pas eu cette chance là et aujourd’hui que j’ai eu cette chance, vous comprenez la joie qui m’anime en ce moment».