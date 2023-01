‹‹ Je pense que la démocratie suit son cours. La Cour Constitutionnelle vient de confirmer les résultats déjà annoncés par la CENA ››, a déclaré Orden Alladatin. Pour lui, la participation de toutes les classes politiques au scrutin est une preuve de la bonne marche de la démocratie béninoise. Le parti de l'opposition Les Démocrates a obtenu six (06) sièges sur neuf (09) à Cotonou. Une victoire ahurissante pour Orden Alladatin, membre de l’Union Progressiste le Renouveau. Sur la radio nationale, l'homme du camp présidentiel a ouvertement confié qu'il ne s'attendait pas à une telle victoire de Eric Houndété et son équipe à Cotonou.

Ce résultat de l'opposition devrait pousser les membres de l'Union Progressiste le Renouveau à se remettre en cause. « On savait qu’il y avait quelques difficultés à Cotonou. Cela nous amène à nous interroger, à nous remettre en cause et à davantage scruter même la liste électorale. À Cotonou, surtout dans la 16e circonscription électorale, on a remis en scène ce qui étaient sur la LEPI qui a duré 10 ans. 10 ans avant, il y a beaucoup qui ne sont plus dans leurs hébergements, qui sont partis et qui ne reviennent pas dans leurs quartiers d’habitation pour voter », a déclaré l'ex-député.

Orden Aladatin, député de la 08e législature trouve que le taux élevé d’abstention a joué en faveur du parti Les Démocrates. « Ce défaut de participation a mis en scène nos adversaires que nous saluons au passage », a-t-il déclaré. Il trouve que l'abstention des électeurs doit alerter l’Union Progressiste le Renouveau et qu'il importe que son parti trouve des solutions pour corriger le tir.