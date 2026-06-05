Journées FIFA de Juin 2026 : les Guépards du Bénin accrochés par le Niger au Maroc

Les Guépards du Bénin n’ont pas réussi à conclure leur premier match de la trêve internationale de juin 2026. Vendredi 5 juin, au Stade Père-Jégo de Casablanca, la sélection nationale béninoise a été tenue en échec 1-1 par le Niger lors d’une rencontre amicale préparatoire.

Portés par un pressing offensif dès le coup d’envoi, les hommes du sélectionneur allemand Gernot Rohr ont rapidement pris le contrôle du jeu. À la 35e minute, Amirou Amadou, convoqué pour la première fois en équipe nationale, ouvre le score d’une frappe qui lui vaut d’emblée l’étiquette de néo-international décisif. Le Bénin rentre aux vestiaires avec un avantage logique au regard de la physionomie de la première période.

Le Niger revient, le Bénin concède en toute fin de match

Le Mena nigérien aborde le second acte avec davantage d’intensité et déstabilise progressivement un bloc béninois moins tranchant qu’en première période. L’égalisation tombe à la 90e+3, laissant les Guépards sur une frustration palpable à l’issue d’un derby ouest-africain qu’ils avaient longtemps semblé maîtriser. Le score final, 1-1, reflète deux mi-temps aux visages opposés.

Un résultat à relativiser avant les échéances officielles

Ce match amical intervient dans une phase de préparation directement liée aux prochains objectifs compétitifs du Bénin. Le 19 mai 2026, la CAF a procédé au Caire au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 : les Guépards ont hérité du groupe F, aux côtés du Burkina Faso, tête de série, de la Mauritanie et de la République centrafricaine. Les deux premières équipes du groupe décrocheront leur qualification pour la phase finale co-organisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie du 19 juin au 17 juillet 2027. Pour Gernot Rohr, ce groupe a été qualifié d’« équilibré », avec le Burkina Faso en favori désigné.

La prochaine sortie des Guépards est fixée au mardi 9 juin 2026 : le Bénin affrontera le Togo, son voisin et rival régional, pour le second et dernier match de cette fenêtre FIFA. Les premières journées des éliminatoires de la CAN 2027, elles, sont programmées entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026.