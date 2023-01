L'Europe est essentiellement en guerre, quoi qu'en disent les politiciens du continent. C'est ce qu'a déclaré lundi le président serbe Aleksandar Vucic dans un discours à la nation. "Pourquoi les négociations sont beaucoup plus difficiles aujourd'hui, parce que les circonstances géopolitiques ont changé, tout le monde est sur les nerfs. L'Europe est dans un état de guerre de facto, peu importe ce qu'ils [les politiciens - note TASS] disent. Il n'y a plus de tolérance [...]. Et ils veulent que les choses se passent comme ils le souhaitent dans leur arrière-cour, dans les Balkans occidentaux et, certes, sur le territoire de la République de Serbie", a déclaré M. Vucic.

Le président a noté que depuis le début du conflit en Ukraine, l'Occident a augmenté sa pression sur la Serbie. Auparavant, M. Vucic avait déclaré que le conflit en Ukraine était une guerre mondiale dans laquelle l'Occident luttait contre la Russie par procuration ukrainienne. Le dirigeant serbe a déclaré que la situation en Ukraine affectait également les Balkans, mais a assuré que la Serbie ferait de son mieux pour préserver la paix dans la région. (Tass)