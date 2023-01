Selon le ministère sud-africain de l'Environnement, de la Forêt et de la Pêche, un accord a été conclu entre l'Inde et l'Afrique du Sud pour transférer plus de 100 guépards en Inde dans le cadre d'un projet de réinstallation ambitieux. La chaîne de télévision indienne NDTV a indiqué que "le plan consiste à déplacer douze spécimens chaque année au cours de 8 à 10 années à venir pour aider à créer une population de guépards viable et sûre". Les premiers guépards devraient arriver en Inde le mois prochain, avec 7 mâles et 5 femelles déjà sélectionnés et 9 autres en attente de transport. Cette opération fait suite à une annonce faite en septembre dernier par le Premier ministre indien Narendra Modi pour ramener les guépards qui avaient été exterminés en Inde il y a 70 ans. Il a été décidé d'installer des guépards africains achetés en Namibie et en Afrique du Sud en Inde, car il est jugé impossible de rétablir la population du guépard asiatique en Inde.