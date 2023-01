La Corée du Nord fait face à une maladie qui l’a contrainte à prendre des dispositions. Selon les informations rapportées par un site spécialisé sud-coréen, les autorités nord-coréennes ont ordonné cinq jours de confinement dans la capitale du pays, Pyongyang, à cause d’une « maladie respiratoire ». L’information a été confirmée par le média NK News, qui a cité un document gouvernemental. À en croire ce dernier, les habitants de la capitale sud-coréenne ont reçu pour instruction de ne pas sortir de leur maison, de ce mercredi 25 janvier au dimanche 29 janvier 2023. Aussi, doivent-ils se soumettre à plusieurs prises de température chaque jour.

On ne sait pas si d’autres localités sont touchées

Le texte du gouvernement ne parle cependant pas de Covid-19. Toutefois, il indique que le rhume se trouve dans le rang des maladies qui circulent actuellement à Pyongyang. Il ne mentionne également pas si d’autres localités de la Corée du nord sont aussi confinées. Notons que les mesures prises par les autorités nord-coréennes interviennent plusieurs jours après qu’elles aient menacé d’exécuter les citoyens qui regardent des films à caractère sexuel. Selon un rapport du Database Center for North Korean Human Rights (NKDB) ayant son siège à Séoul, le régime du dirigeant nord-coréen compte renforcer le contrôle de « gruppa » ou « groupes non socialistes ».

Ce groupe a pour objectif de poursuivre les violations de l’idéologie communiste. Selon le rapport du centre, celles et ceux qui s’adonneront à des faits tels que, le « trafic de drogue, de la contrebande et de la mendicité, à l'absence du travail, aux infractions au code de la route, à l'adultère, à la teinture des cheveux, aux pratiques religieuses et à la "culture décadente » seront sanctionnés. « Si vous consommez du contenu de médias sexuels en Corée du Nord, vous êtes soit puni d'une peine à vie de « réforme par le travail », soit même exécuté par un peloton d'exécution, a ajouté le rapport du centre.