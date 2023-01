En marge des récentes manifestations qui ont secoué l'Iran, deux hommes, à savoir Mohamed Mehdi Karami et Mohamed Hoseini avaient été arrêtés par les forces de sécurité. Les deux manifestants viennent d'être exécutés, ce qui a suscité l'indignation de l'Union Européenne. Après la mort de la jeune Mahsa Amini en prison, la République islamique d'Iran fut secoué par une vague de manifestation sans précédent.

De nombreuses arrestations ont été enregistrées et à un moment donné, les premières autorités ont reconnu un usage excessif de la force. Par contre, l'autorité centrale a toujours affirmé que des mains étrangères sont derrière les manifestations qui ont ébranlé la république islamique.

Dans un communiqué, l'UE s'est exprimé sur la condamnation à mort de Mohamed Mehdi Karami et de Mohamed Hoseini. "L'UE réitère son opposition ferme et de principe à l'utilisation de la peine capitale à tout moment et en toutes circonstances ; une peine cruelle et inhumaine, qui n'a aucun effet dissuasif sur le crime et représente un déni inacceptable de la dignité et de l'intégrité humaines. En outre, il s'agit d'une peine définitive qui rend irréversibles les éventuelles erreurs judiciaires" a notifié Bruxelles.

D'après des ONG locales, plusieurs autres détenus risquent la peine de mort dans les jours à venir. L'UE appelle les premières autorités iraniennes à savoir raison garder pour mettre fin à une "pratique profondément répréhensible". Bruxelles a même demandé une suspension de la condamnation de mort pour des détenus qui sont en attente de leur sort. "Les droits fondamentaux, y compris les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique, doivent être respectés en toutes circonstances" dira l'institution européenne.