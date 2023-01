Les États-Unis comptent développer une fusée à propulsion nucléaire pour aller sur Mars. L’annonce a été faite par un communiqué de l’agence spatiale américaine qui précise que les travaux se feront en partenariat avec le Pentagone. L'agence de recherche de l'armée américaine, Darpa, en collaboration avec la Nasa va donc « développer et tester une technologie avancée de propulsion nucléaire thermique dès 2027 ». Selon les précisions apportées par le communiqué, « avec l'aide de cette technologie, les astronautes pourraient voyager vers et depuis l'espace profond plus rapidement que jamais ».

Les avantages d'une fusée à propulsion

Ce fut aussi l’occasion pour l’Agence spatiale américaine de revenir sur les avantages d’une fusée à propulsion nucléaire thermique. Il ressort du document de la Nasa que ce type de fusée peut-être trois à quatre fois plus efficace que les fusées à combustible classique. Il aurait également le mérite de réduire le temps de trajet, un élément essentiel pour se rendre sur la planète rouge. Pour la responsable de l’agence de recherche de l'armée américaine, ce n’est pas pour la première fois que sa structure collabore avec la Nasa. Elle a notamment évoqué comme exemple la fusée Saturne V, qui a envoyé les missions Apollo sur la Lune. Selon Stefanie Tompkins, ce type de lanceur « sera crucial pour transporter de manière plus rapide et efficace du matériel sur la Lune et, par la suite, des personnes sur Mars ».