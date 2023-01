Les combats en Ukraine se trouvent à un moment critique et l'Occident doit faire tout son possible pour soutenir Kiev, estime le président américain Joe Biden. "La guerre en Ukraine est maintenant à un moment critique", a affirmé Joe Biden. "Nous devons faire tout notre possible pour aider les Ukrainiens à résister à l'agression russe, [pour que] la Russie n'essaie pas de ralentir le rythme", a-t-il expliqué.

Le locataire de la Maison-Blanche a indiqué avoir eu une "longue discussion" avec le chancelier allemand Olaf Scholz sur la crise en Ukraine et la coopération dans le cadre des "alliances occidentales en Europe". "Nous avons discuté de ce que nous allons faire. Et aujourd'hui, nous avons annoncé conjointement [...] que nous allons élargir notre soutien à l'Ukraine", a souligné M. Biden.

"Nous, les États-Unis, fournirons à l'Ukraine les véhicules de combat d'infanterie Bradley, et les Allemands fourniront à l'Ukraine les véhicules blindés de combat d'infanterie Marder dont ils disposent. Et en plus de cela, nous aiderons l'Ukraine à se défendre contre les frappes russes depuis les airs", a ajouté le président américain, précisant que l'Allemagne comptait aussi fournir à l'Ukraine un système Patriot de défense anti-aérienne. (Tass)