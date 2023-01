En France, les forces de sécurité ont pu mettre la main sur un présumé violeur grâce à un indice pour le moins assez particulier. La victime aurait mordu au pénis celui qui l’a agressé. Sa présence à l’hôpital Max Fourestier de Nanterre pour une morsure au pénis a permis de résoudre l’affaire. Selon les précisions apportées par les médias à ce sujet, les faits se seraient produits depuis août 2022. Mais l’enquête a été bouclée le 10 janvier et a abouti à l’interpellation d’un Tunisien qui réside à Colombes.

Comparaison d'ADN...

En effet, on retient que, l’ADN de l’agresseur a été comparé à celui de la victime. Le ressortissant tunisien ne serait tout de même pas seul dans cette affaire. Il a été mis en examen et placés en détention provisoire avec un autre compagnon. Selon le récit qui a été fait de la situation par le quotidien francilien, la victime est un touriste canadien qui s’était interposé alors que les deux hommes harcelaient une jeune femme dans un bus de nuit. Il se serait travesti en femme. Une fois hors du bus, le touriste aurait été suivi par les deux hommes qui ont dans un premier temps essayé de lui arracher son sac à main. Mais ils auraient essayé d’aller plus loin en tentant de le violer. La scène s’est arrêtée après la morsure infligée à l’un des agresseurs par le touriste.