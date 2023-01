Plus de onze mois après le démarrage de l'offensive russe en Ukraine, les combats se poursuivent sur le terrain avec leurs lots de morts dans chaque camp. Ce samedi, l'armée russe a accusé les forces ukrainiennes d'avoir tué 14 personnes et blessé 24 personnes au cours d'une frappe sur un hôpital dans l'Est séparatiste de l'Ukraine plus précisément dans la région de Lougansk. C'est à travers un communiqué que l'armée russe a porté cette accusation.

Pluiseurs personnes auraient perdu la vie et plus de 20 personnes seraient blessées dans la région de Lougansk après une frappe de l'armée. C'est ce qu'a affirmé l'armée russe dans un communiqué rapporté par des médias occidentaux dont le médias belge RTBF. "Les forces armées ukrainiennes ont frappé à dessein le bâtiment de l'hôpital local avec des lance-roquettes Himars" dans la localité de Novoaïdar (région de Lougansk) informe l'armée russe dans un communiqué ce samedi. La frappe "a fait 14 morts et 24 blessés parmi les patients et le personnel médical", précise l'armée du pays de Poutine. "Une frappe intentionnelle contre un établissement médical civil connu constitue sans doute un grave crime de guerre du régime de Kiev", poursuit le communiqué.