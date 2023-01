Les propos du président de la fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, continuent de faire la une de la presse sportive. En effet, l’ancien joueur français Djibril Cissé, qui était l’un des premiers à condamner les dires du chef d’entreprise, est revenu sur le sujet ce jeudi 19 janvier 2023. L’homme âgé de 41 ans a fait de son regret que Noël Le Graët ne soit pas rapidement et définitivement écarté. « Ça aurait été un peu mieux pour l'image du football français. J'ai eu la chance de beaucoup bouger dans ma carrière et j'ai des amis italiens, grecs, espagnols et de toutes nationalités qui se foutent un peu de nous. C'est un peu embarrassant, surtout pour nous qui aimons profondément la France, le football et les Bleus » a-t-il d’abord déclaré.

« C'est tous les joueurs de football français qui en pâtissent »

Au cours de son intervention, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a une fois de plus fustigé le comportement de l’octogénaire, qui selon lui, déteint sur les joueurs français. « Ça me dérange. Parce que les gens mélangent tout en fait. Avec son comportement, c'est tous les joueurs de football français qui en pâtissent. Que ça se finisse rapidement. Moi, je l'aurais foutu dehors et puis point à la ligne » a ajouté Djibril Cissé. Pour rappel, Noël Le Graët avait eu des propos durs envers l’ancien entraîneur du Real Madrid, le français Zinedine Zidane. « Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone » avait-il déclaré.

Suite à la polémique déclenchée par ses propos, Noël Le Graët a été mis en retrait de ses fonctions à la tête de la FFF. Devant le comité exécutif, il a fait part de sa profonde désolation sur les circonstances de son éviction. À en croire, les propos rapportés par le média sportif L’Équipe, l’octogénaire avait reconnu avoir « fait le con ». Par ailleurs, Noël Le Graët fait aussi face à des accusations de harcèlement sexuel, qui font l’objet d’un audit lancé par le ministère des Sports. « Je n'ai rien fait, je jure sur votre tête à tous que je n'ai rien fait. Le rapport de l'audit sera positif pour moi, il n'y aura rien contre moi » avait-il déclaré devant ses collaborateurs.