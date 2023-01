Au Sénégal, les accidents graves semblent se répéter depuis quelque temps. Il y a quelques semaines, un accident de bus faisait des dizaines de morts. Ce drame toujours dans les esprits, un autre vient frapper de plein fouet les sénégalais. Un nouveau drame qui a eu lieu dans la région de Louga plus précisément à Sakal. En tout 19 morts et 25 blessés ont été dénombrés. Une situation qui met en exergue un vrai problème dans le secteur du transport au Sénégal. Pour le président sénégalais, le sujet est devenu sensible. Sur la toile, il a tenu à réagir à ces drames répétés. «Encore un autre accident mortel sur nos routes à l’entrée de Ngeun Sarr. 19 vies humaines perdues et 24 blessés. Cela met en évidence la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière. Mes condoléances émues aux familles éplorées. Prompt rétablissement aux blessés.» a-t-il déclaré. Rappelons que plusieurs mesures ont déjà été annoncées par les autorités sénégalaises pour éviter des drames inutiles dans le domaine des transports.