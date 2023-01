Président jusqu’en 2007, Obasanjo aurait encore l’ambition de briguer un troisième mandat. C’est l’affirmation qui circule en son endroit depuis quelque temps. S’exprimant à l’occasion d’un engagement virtuel organisé par Africa Leadership Group, l’ancien président a donné son opinion sur le sujet. Le thème de l’engagement étant « Leadership et édification de la nation », l’ancien chef d’état a abordé plusieurs points relatifs à ladite rumeur.

A la question de savoir s’il voulait un premier mandat, Obasanjo s’est ainsi exprimé : "Je n’ai jamais demandé un troisième mandat. Si je voulais un troisième mandat, je l’aurais obtenu. Je suis assez audacieux pour savoir comment l’obtenir". En dehors de cette affirmation, l’homme a également donné son point de vue sur le leadership de son pays. Selon lui, le Nigéria a évolué grâce au leadership. Dans ce sens, il déclare qu’il est nécessaire de rechercher de manière décisive des hommes ainsi que des femmes ayant le caractère, les attributs, les compétences et l’attitude pour délivrer le pays.

Quant au sujet relatif à la campagne présidentielle, Obasanjo a fait savoir qu’il n’appartient à aucun parti politique et ne va se rejoindre aucun d'eux. En plus de ses différents sujets, l’ancien président s’est aussi exprimé sur la constitution du Nigéria, le salaire des législateurs et sur l’industrie pétrolière. A ce niveau, il a déploré la quantité de produits pétroliers volés de même que la corruption, le banditisme et l’enlèvement qui sévissent dans le pays.