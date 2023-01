Le Président sénégalais Macky Sall a affirmé mercredi que l'Afrique a le potentiel pour se nourrir elle-même et contribuer à nourrir le monde lors de l'inauguration du deuxième sommet de Dakar sur la souveraineté alimentaire au Centre international de conférences de Diamniadio. Le thème de cette édition est "Nourrir l'Afrique: souveraineté alimentaire et résilience" selon l'Agence de presse sénégalaise (APS). Macky Sall a déclaré que l'Afrique se trouve à une croisée des chemins face à une crise sans précédent, la question de la souveraineté alimentaire est devenue une urgence de première nécessité, alors que les pays africains subissent les effets combinés du changement climatique, de la pandémie et du conflit russo-ukrainien.

Il a souligné que l'Afrique doit apprendre à se nourrir elle-même et contribuer à nourrir le monde car le continent a le potentiel. Le sommet de Diamniadio est organisé par la Banque africaine de développement, le gouvernement sénégalais et la Commission de l'Union africaine et rassemble une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement de pays africains, des représentants d'organisations internationales et d’ONG, des scientifiques et des entrepreneurs. La rencontre vise à résoudre les problèmes de sécurité alimentaire en Afrique, à assurer une utilisation efficace du potentiel agricole du continent et des livraisons stables de vivres, à renforcer la résilience au changement climatique et à augmenter la productivité agricole grâce aux technologies de pointe.