Ce jour 27 Janvier 2023 n'est pas un jour comme les autres pour la Russie et l'Ukraine. A cette date, les deux pays commémore la journée internationale des victimes de l'Holocauste. Cette année cette commémoration intervient dans un contexte particulier puisqu'une guerre a éclaté depuis plus de 11 mois entre les deux états. Les dirigeants des deux pays se sont chacun de leur côté exprimer à cette occasion. Alors que Poutine accuse «les néonazis en Ukraine», son homologue ukrainien Zelensky affirme que «l'indifférence et la haine» tuent.

La journée internationale des victimes de l'Holocauste est commémorée de diverses façons en Russie et en Ukraine. A cette occasion, les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se sont exprimés. Dans un communiqué relayée par les médias occidentaux, Vladimir Poutine a pointé du doigt les "néonazis" qui commettent des crimes en Ukraine. «Oublier les leçons de l'Histoire conduit à la répétition de terribles tragédies. La preuve en est les crimes contre les civils, le nettoyage ethnique (et) les actions punitives organisées par les néonazis en Ukraine», a dénoncé Vladimir Poutine .

Le président russe a affirmé que c'est pour cela que les forces russes se battent dans le pays de Zelensky. «C'est contre ce mal que nos soldats se battent courageusement» en Ukraine, a poursuivi le chef du Kremlin. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, le numéro un ukrainien a également réagi. «Aujourd'hui, comme à chaque fois, l'Ukraine honore la mémoire des millions de victimes de l'Holocauste. Nous savons, qu'ensemble, l'indifférence et la haine tuent», a déclaré le président Volodymyr Zelensky qui poursuit «l'indifférence et la haine créent ensemble le Mal». Il n'a pas manqué d'appeler «les nations du monde à surmonter l'indifférence pour qu'il y ait moins de place pour la haine».