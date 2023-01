La salle Toffa de Bénin Royal Hôtel de Cotonou a abrité ce jeudi 19 janvier 2023 la cérémonie de clôture du projet d’Appui au Développement, à la Professionnalisation et à l’Assainissement de la Microfinance au Bénin (ADAPAMI). A cette occasion, le directeur général de ce projet Maurille Maurice Couthon a d’abord remercié les autorités gouvernementales béninoises et canadiennes pour la confiance placée en eux et qui leur a permis de vivre cette belle expérience. Il a ensuite exprimé toute sa reconnaissance aux autres acteurs du secteur de la microfinance et ceux qu’ils ont croisé dans leur recherche effrénée de résultats notamment les jeunes, les femmes rurales, les élus, les responsables de projet, les consultants, les experts et même les bénévoles. Selon lui, le projet ADAPAMI est respectueux de l’égalité entre les sexes.

Pour la directrice du programme de coopération internationale du Canada, Diane Harper, ADAPAMI a pour mission de travailler avec les acteurs du secteur de la microfinance afin de faciliter l’inclusion financière des populations défavorisées béninoises et contribuer à l’amélioration de leurs situations économiques et à la réduction de la pauvreté. Elle a fait savoir que le Canada réitère sa disponibilité à continuer à travailler en collaboration avec le Bénin pour un développement économique et social des populations dans le secteur de la microfinance et surtout au bénéfice de tous les Béninois et Béninoises. Le conseiller technique à la microfinance, Gilles da Costa, représentant la ministre des Affaires sociales, a déclaré de son côté que le renforcement du secteur de la microfinance et de l’inclusion financière des populations en général notamment les jeunes et des femmes est une priorité du gouvernement. Pour lui, cela s’est traduit clairement dans le Programme d’action du gouvernement (PAG) 2021-2026 et dans plusieurs projets en cours en faveur des jeunes et des femmes dans le but de faciliter leur insertion et leur assurer une meilleure protection sociale ainsi que la stratégie nationale d’inclusion financière qui sera, certainement adoptée bientôt en conseil des ministres. C’est pourquoi, il espère que les Systèmes Financiers décentralisés (SDF) rempliront pleinement leur mission sociale et économique de manière responsable, professionnelle dans un environnement complètement assaini. Gilles da Costa a indiqué que le projet ADAPAMI, depuis 2017, a accompagné les principaux acteurs animant le secteur de la microfinance du Bénin qui, à son avis, s’inscrit en droite ligne des orientations du gouvernement au regard des différents appuis apportés aux acteurs de la microfinance.

Le conseiller technique à la microfinance a laissé entendre que les actions du projet ADAPAMI sont très appréciées et elles ont sans doute permis d’améliorer dans une certaine mesure, les performances du secteur de la microfinance du Bénin. Ce projet, selon lui, a contribué aux récentes performances enregistrées par le Bénin qui est en tête de peloton en matière d’inclusion financière selon les statistiques de la BCEAO. Maintenant que le projet se termine, il a invité les acteurs du secteur à capitaliser sur les acquis de ADAPAMI. Mais il a espéré que la fin de ce projet ne signifie pas pour autant la fin des interventions de la coopération canadienne et de développement international des jardins au Bénin de façon générale et en particulier dans la microfinance car, plusieurs chantiers restent encore ouverts et ils doivent ensemble relever tous les défis du secteur de la microfinance au Bénin.