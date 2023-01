Pour une peinture de Mahomet, une professeure d’histoire de l’art paie le prix fort. Les faits se sont déroulés en octobre 2022 dans une université aux Etats-Unis où l’enseignante lors d’un de ses cours, a proposé l’étude d’une peinture médiévale qui représente Mahomet. Cette proposition va lui coûter chère puisqu’elle ne verra plus son contrat renouvelé malgré les précautions prises lors du cours. Afin de rendre justice à la professeure, une pétition est en cours mais pour le moment aucune décision n’est encore prise en sa faveur.

Selon le New York Times, la représentation graphique du XIVe siècle illustre l’ange Gabriel qui oblige le prophète Mahomet à réciter les paroles de Dieu. Pour éviter toute polémique relative à son choix, l’enseignante au début de l’étude, a expliqué aux étudiants musulmans que la décision d’y prendre part ou pas leur revient. Mais cette précaution n’a pas suffi puisque ce qu’elle redoute est arrivé. En effet, le président de l’association des étudiants musulmans a porté plainte à l’administration de l’université. Beaucoup d’autres étudiants l’ont également suivi dans cette démarche. Selon eux, la peinture proposée serait dégradante et irrespectueuse.

Une décision inconsidérée

Quelques semaines plus tard, les autorités de l’université du Minnesota se sont également jointes aux étudiants pour condamner le choix de l’enseignante. Le premier responsable a d’ailleurs signifié que la décision d’étudier cette image est « indéniablement inconsidérée, irrespectueuse et islamophobe ». Il est également soutenu par la présidente selon qui le respect des étudiants musulmans doit prendre le dessus sur la liberté académique. Même si une pétition est en cours pour défendre la professeure, jusqu’à présent, son contrat avec l’université demeure non renouvelé.