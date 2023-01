Très actif sur le terrain politique après avoir quitté la Maison-Blanche suite à sa défaite pour la présidentielle de 2020 au pays de l'Oncle Sam, l'ancien président américain Donald Trump a une nouvelle fois mis en garde contre le risque de 3è guerre mondiale. C'était au cours d'un rassemblement pendant le week-end écoulé que le magnat de l'immobilier devenu 45è président des Etats-Unis a fait cette mise en garde. Il a profité de l'occasion pour se repositionner pour la prochaine échéance électoral en se présentant comme la solution.

L'ancien président Donald Trump ne rate aucune occasion pour se mettre en valeur et de tacler son successeur, l'actuel président des Etats-Unis Joe Biden. Samedi dernier, face à ses partisans, l'ancien président américain a une nouvelle fois accusé son successeur de nous conduire vers une troisième guerre mondiale et a affirmé ce qu'il aurait fait s'il était au commande. «En raison de la faiblesse et de l’incompétence de Joe Biden, celui-ci nous rapproche de plus en plus du risque d’une 3e Guerre mondiale. Nous sommes près de la 3e Guerre mondiale [...] J’aurais conclu un accord de paix en moins de 24 heures», a affirmé le milliardaire américain.

L'ancien dirigeant américain qui dit être «plus en colère maintenant et plus déterminé aujourd'hui que je l'ai jamais été» a vanté ses réalisation pendant qu'il était assis dans le bureau ovale. Il a promis de sauver son pays «d'une destruction par une classe politique corrompue, radicale et égoïste». Il n'a pas manqué de tacler son successeur en disant ce dont le pays de l'Oncle Sam a besoin en ce moment. «Nous avons besoin d'un dirigeant qui soit prêt à s'attaquer aux forces qui ravagent notre pays», a lancé le magnat de l'immobilier devant ses partisans.