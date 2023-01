L’organisation du traité atlantique nord (OTAN) ne compte pas rester les bras croisés alors que la guerre se poursuit en Ukraine. L'amiral néerlandais Rob Bauer, président du comité militaire de l’alliance, a mis en garde contre un danger si celle-ci ne change pas de stratégie sur le plan de la défense. Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision portugaise RTP, le plus haut responsable militaire de l’OTAN a averti : « Nous devons nous assurer que les Russes ne gagnent pas la guerre en Ukraine. S'ils le font, nous aurons un problème beaucoup plus important en termes d'argent et de défense : les Russes seront à nos frontières ».

« Ces priorités devraient faire l'objet d'un débat »

Au cours de son intervention, il a suggéré que la production de l’industrie de la Défense soit revue à un niveau supérieur. Pour lui, il pourrait être question « de privilégier certaines matières premières, certaines capacités de production nécessaires à l'industrie de la défense plutôt qu'à l'industrie civile. Ces priorités devraient faire l'objet d'un débat sur, en partie, une économie de guerre en temps de paix ». Notons que les propos de Rob Bauer interviennent quelques jours après que la Russie a menacé de détruire les chars qui seront envoyés par l’Otan à l’Ukraine.

La menace avait été brandie par Anatoli Antonov, ambassadeur de la Russie aux Etats-Unis. Selon ses déclarations rapportées par l’agence de presse russe TASS, les chars M1 Abrams ainsi que d’autres équipements militaires ayant été promis par les pays membres de l’OTAN seront détruits par les forces russes. « Il ne fait aucun doute que si la décision est prise de transférer des M1 Abrams à Kiev, nos militaires détruiront les chars américains de la même manière que tous les autres échantillons de matériel de l'OTAN sont détruits » avait-il fait savoir.