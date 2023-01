Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré qu'il était ravi de faire l'objet de sanctions russes si c'était le prix à payer pour aider Kiev. C’est ce qu’il a écrit lundi sur sa page Twitter. "Des sanctions ont été imposées contre moi par le gouvernement russe. Bien. Si c'est le prix à payer pour soutenir la liberté de l'Ukraine, alors je suis heureux d'être sous sanctions", peut-on lire dans le communiqué. Le 14 janvier, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a indiqué que M. Cleverly et le chef d'état-major britannique Patrick Sanders avaient été ajoutés à la liste de 36 personnes récemment publiée par la Russie dans le cadre des sanctions de rétorsion.

Elle a expliqué que "la décision d'ajouter un certain nombre de ministres, de membres des services de sécurité et de journalistes britanniques à la liste noire de la Russie" a été prise en raison de la poursuite de "la politique antirusse du gouvernement britannique". Parmi les personnes touchées par les contre-mesures de la Fédération de Russie figurent également le ministre du Développement économique et social régional Michael Gove; le chancelier du duché de Lancastre, Oliver Dowden; le ministre sans portefeuille, Nadhim Zahawi; des représentants de la direction du commandement stratégique des forces armées britanniques et du Centre national de cybersécurité. Mme Zakharova a ajouté que Moscou ne pensait pas qu'il était nécessaire de publier une liste complète des nouvelles personnalités figurant sur la liste, car Londres comprend de qui il s'agit. (Tass)