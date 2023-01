48 Heures après sa déchéance en sa qualité de député de l’assemblée nationale, Aminata Touré se braque et charge le président Macky Sall qui selon elle, est derrière cette manœuvre politicienne de bas étage. Face à la presse, l’ex-PM s’est défoulée sur le président Macky Sall et ses soutiens dans son projet de briguer une 3ème candidature à la présidentielle de 2024. Au cours de cette rencontre, elle a chargé également l’actuel ministre de la justice Ismaila Madior Fall qui tente par tous les subterfuges juridiques de valider la candidature de Macky Sall en 2024.

Ainsi, elle soutient qu’elle va attaquer en justice cette décision du bureau de l’assemblée de la déchoir de son poste de député à l' assemblée nationale. Une décision jugée injuste et arbitraire qui traduit la volonté manifeste du pouvoir de museler toutes les voix discordantes visant à condamner la candidature illégale et immorale du président Macky Sall. « Je m’engage à me battre jusqu’au bout quoi qu’il en coûte, ensemble défendons notre patrimoine notre pays » affirme l’ex-PM. Il s’agit d’une question d’honneur, un combat pour la défense de la démocratie qui passe d’abord par dire non à ce projet de Macky Sall. Pour le camp présidentiel, qui a fait face également à la presse dans l'après- midi d'hier pour apporter la réplique à leur ex-camarade de parti estime, qu'Aminata Touré incarne, l’immoralisme en matière politique et ses actes justifient bien sa déchéance à l'hémicycle.

Pour Me Oumar Youm, président du groupe parlementaire BBY, les conflits entre les membres d’un parti ou d'un de ses éléments sont régies par des mécanismes internes dont les plus connus sont les statuts et règlements intérieurs. Ainsi, seul les organes internes du parti son habilité à apprécier les règles qui gouvernent son fonctionnement les cas concernant la perte de la qualité de membre, exclusion, démission ou suspension. C’est souverainement que le parti a décidé de déchoir Aminata Touré de sa qualité de député eu égard des actes de défiances posés par l’ex PM.